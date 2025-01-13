3 araç hurdaya döndü, kimsenin burnu bile kanamadı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Kızılırmak Caddesi ile Köroğlu Caddesi'nin kesişimindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde seyir halindeki Eren Ü.'nün idaresindeki 09 RZ 927 plakalı Fiat marka otomobil, Karacaoğlan Caddesi’nden Köroğlu Caddesi yönüne gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen 07 PY 388 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Eren Ü., yol kenarında park halinde bulunan 07 FOG 93 plakalı Fiat marka araca çarptı.

SÜRÜCÜLER KAZAYI BURUNLARI KANAMADAN ATLATTILAR

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eren Ü. ve 07 PY 388 plakalı aracın sürücüsü kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Sağlık ekiplerinin yardım teklifini kabul etmeyen sürücüler, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

YOLDA ZORLUK YAŞANAN ALAN TEMİZLENDİ

Kazanın ardından yolda araçlardan saçılan parçalar nedeniyle diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Olay yerine gelen vatandaşlar ve polis ekipleri, yola saçılan araç parçalarını temizleyerek trafik akışını normale döndürdü.