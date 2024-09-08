3 asker şehit oldu. Tunceli'de askeri araç kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
3 asker şehit oldu. Tunceli'de askeri araç kaza yaptı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri araç kazasında 3 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Öğleden sonra Ovacık ile Hozat ilçeleri arasındaki Karaoğlan mevkisinde meydana gelen kazada, İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri araç, kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandı.

ihbar sonrası bölgeye sağlık, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralı askerlerden 3’ü, Sikorsky tipi askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralı askerlerden 3 tanesi şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sabah saatlerinde bölgede sağanak yağışın etkili olduğu ve kazanın yağış nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor

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