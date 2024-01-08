3 bin 300 rakımda 4 metrelik karla mücadele

Van’da etkili olan kar yağışları sonrasında 492 yerleşim yerine ulaşım tamamen kesilmişti. Kapanan yolları açmak için çalışan ekiplerin çalışmaları sonrasında kapanan ulaşım yerlerinden 485’inin yolu yeniden açıldı.

Kapalı kalan 7 ulaşım yolunun yeniden açılması için ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bahçesaray ilçesine 48 kilometre uzaklıkta olan Özbeyli mezrasında da 3 bin 300 metrelik rakım ve yer yer 4 metreyi bulan kar kütlelerine rağmen ekiplerin mücadelesi devam etti.

4 METRELİK KAR

Tipinin de hayli etkili olduğu bölgede kar kalınlığı yer yer 4 metrelere kadar geldi. Yolları yeniden açan ekibin başında bulunan şef Abdullah Karca, gece gündüz çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Karca, “3 bin 300 rakımlı Özbeyli mezrasının yolunu gece yaptığımız çalışmayla ulaşıma açtık. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gece geç saatlere kadar karla mücadeleyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çığ riski sebebi ile3 Van ile Bahçesaray arasında bulunan kara yolu da 17 gündür kapalı tutulmaya devam ediyor.