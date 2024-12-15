Bir zamanlar Koç'un gözdesiydi! Dev marka Fransızlara satıldı

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, gerçekleştirilen yatırımı yalıtım sektöründeki son yıllarda yaşanmış en büyük satın alma olarak nitelendirdi. Savcı, "His Yalıtım, Kayseri’de taş yünü üretiminde önemli bir oyuncuydu. Bu satın almayla, bize ek bir üretim kapasitesi kazandırmış olduk" dedi.

2006 SENESİNDE EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Saint-Gobain Grubu'nun 1998 senesinden bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiği İzocam, bu satın alma ile alçı, alçıpan, yapı kimyasalları ve yalıtım sektörlerinde büyümeyi hedefliyor. 2006 yılında Fransız Saint-Gobain Grubu ve Kuveyt Alghanim Grubu ortaklığının satın aldığı İzocam, Türk taş yünü üreticisi His Yalıtım’ı bünyesine katarak, sektördeki üretim gücünü önemli ölçüde artırmış oldu.

Kayseri’deki yeni tesis, 220 bin metrekarelik alanda yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip. İzocam, yapılan bu tesisle Türkiye'nin en büyük mineral yün üreticilerinden biri konumuna yükselirken, enerji verimliliği artırmaya yönelik çözümler sunarak sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlamayı hedefliyor. Öte yandan tesisle beraber 110 kişilik istihdam yaratılacak ve yakın vadede istihdam sayısının 170’e çıkarılması hedefleniyor. Yeni tesisin, Türkiye’nin doğu, kuzey ve güneydoğusundaki komşu ülkelere ihracat potansiyelini artırması ve Türkiye’ye rekabet avantajı sağlaması bekleniyor.

"BU YATIRIM, IRAK VE KUZEY AFRİKA'YA YAPILAN İHRACATLAR İÇİN FAYDALI OLACAK"

Savcı, yapılan yatırımın sadece Türkiye içi değil, çevre ülkelere yapılan ihracat için de önemli bir kanal oluşturacağına dikkat çekerek, "Bu yatırım, özellikle Irak ve Kuzey Afrika'ya yapılan ihracatlar için faydalı olacak. Ayrıca, enerji verimliliği bilincinin yayılması ve müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilmesi açısından önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

İzocam’ın enerji tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemek konusundaki hedefleri, His Yalıtım tesisinde de uygulanacak.

Murat Savcı, "Bu yatırım, orta ve uzun vadeli hedeflerimize hizmet ediyor ve gelecekteki diğer yatırım planlarımızla birlikte İzocam'ın yalıtım sektöründeki liderliğini pekiştirecek" dedi.

İZOCAM BİR ZAMANLAR KOÇ'UNDU...

1966 yılında Koç Topluluğu tarafından kurulan ve 2005 yılında İzocam bünyesine katılan Tekiz Tesisleri, İzocam Tekiz markası altında çatı ve cephe kaplamaları üretiminde önemli bir rol üstleniyor. Gebze´de kurulan ilk fabrikası 1967 yılında camyünü üretimine başlayarak faaliyete geçmiştir.