3 bölgeye toz taşınımı uyarısı

Kuzey Afrika'dan kalkan tozlar, bugünden itibaren etkili olacak. Yurdun Güneydoğu, Marmara ve Ege bölgelerinde görülecek.

TRT Haber’in aktardığına göre, toz taşımının hafif düzeyde kalacağını belirten, Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, "Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde, Suriye ve Irak sınırındaki il ve ilçelerimizde hafif düzeyli toz taşımının 3 günlük periyotta var. Kuzey Afrika'dan kalkan tozların Akdeniz'i geçerek Yunanistan, ülkemizin kıyı Ege ve Marmara'nın atısında hafif etkili olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

SICAKLIK YURT GENELİNDE ARTACAK

Sıcaklık, gelecek haftaya kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Yeni haftada da sıcaklık etkili olacak.

Acar, ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini söyledi. "Özellikle güney kesimlerde hava sıcaklıklarının artacağını bir haftalık periyotta ön görüyoruz" dedi.

3 BÜYÜK İLDE SICAKLIK 30 DERECENİN ÜZERİNDE OLACAK

Ankara'da 25-26 derece olan hava sıcaklıkları önümüzdeki periyotta 30-31 dereceye çıkacak.

İstanbul'da 26-27 derece olan sıcaklığın 31'e çıkacağını tahmin ediliyor. İzmir'de ise sıcaklık 32-33 dereceye ulaşacak.