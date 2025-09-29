3 çocuğunun annesini katletti! 24 yaşındaydı...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kadın cinayetleri son bulmuyor. Sait Kurt (30) Boşanma aşamasındaki 3 çocuğunun annesi 24 yaşındaki İpek Kurt'u katletti.

Kadın cinayetleri engellenemiyor. Bir kadın cinayeti haberi de Gaziantep'ten geldi. 3 çocuk annesi İpek Kurt eşi Sait Kurt'tan boşanma aşamasında ağabeyinin evinde kalmaya başladı.

3 ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ KATLETTİ

Sait Kurt, pompalı tüfekle genç kadının kaldığı eve giderek genç kadını katletti. Katil aynı silahla intihar etti.

Hayatını kaybeden Sait ve İpek Kurt'un cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw547930-02.jpg

Öte yandan Kadıncinayetlerinidurduracağız platformunun verilerine göre Ağustos ayında (2025) 29 kadın cinayeti işlendi. 28 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.

Vatandaşlar "kadına şiddet" ve "kadın cinayetleri"nin son bulması için şüpheli ve katillere 'caydırıcı' cezalar verilmesi için sık sık yetkililere sesleniyor.

