3 günde 3 kilo verdiren çorba ortaya çıktı. Artık diyetleri araştırmayın

Yemeğe çorba içerek başlamak diğer besinleri az tüketmenize neden olduğu biliniyor. 3 günde 3 kilo verdiren çorba ortaya çıkması dikkat çekti.

3 günde 3 kilo verdiren çorba ortaya çıktı. Artık diyetleri araştırmayın

TGRT Haber’den Burcunur Yılmaz’ın haberine göre; Sağlıklı beslenme programlarının baş tacı çorbalar, dengeli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olacağı ortaya çıktı.

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İŞTE 3 GÜNDE 3 KİLO VERDİRECEK ÇORBA TARİFİ…

2 yemek kaşığı keten tohumu

1 patates

Yarım su bardağı kırmızı mercimek

3 yemek kaşığı bulgur

3 acı biber

2 orta boy soğan

3 diş sarımsak1 yemek kaşığı kuru nane

1 kaşık biber

1 kaşık biber

1 yemek kaşığı rezene tohumu

1 çay kaşığı zencefil tozu

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı ıspanak

2 litre su

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YAPILIŞI

İlk olarak patatesleri, soğanı ve sarımsağı soyarak işe başlayabilirsiniz. Daha sonra soyduğunuz bu malzemeleri büyük dilimler halinde kesmelisiniz. Ardından bu malzemeleri tencereye alıp üzerine mercimeği ve bulguru ilave etmelisiniz. Son olarak biber, zencefil ve ıspanağı da doğrayarak diğer malzemelerin üzerine ekleyiniz. Sosu için ise suyu ve domatesi bir kasede karıştırıp tencereye eklemelisiniz. Çorbanızı orta ateşte 40 dakika boyunca kaynatarak soğumaya bırakabilirsiniz.

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