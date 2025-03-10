3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan Başak Apartmanında meydana geldi. 83 yaşındaki Sabri Şenses'ten 3 gündür haber alamayan arkadaşı, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kapının açılamaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye yardımıyla apartmanın ikinci katındaki eve giren polis ekipleri, Şenses'i hareketsiz halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Şenses'in cenazesi otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

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