3 gündür haber alınamıyordu. Evindeki bazanın altında ölü bulundu

Polis, olayla ilgili olarak Ayşe Doğan’ın eşinin de arasında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın cinayet olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.



Fatih Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk sahibi Ayşe Doğan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında kadının evinde arama yapan ekipler, bazanın altında Ayşe Doğan'ın cansız bedenini buldu.



Ayşe Doğan'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis, başlatılan soruşturma kapsamında, Ayşe Doğan'ın eşinin de arasında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.