'3 günlük' yağış uyarısı! Bu kez durmayacak

Türkiye'nin büyük bölümünü etkilemesi beklenen yağışlar bu kez aralıksız 3 gün sürecek. Olumsuz hava koşulları Aydın, İzmir, Manisa, Muğla illerini etkisi altına alacak.

Son yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçecek. Ancak Marmara’nın batısı, Ege, Bursa ve Yalova çevreleri kuvvetli yağış alacak. Beklenen yağışların Ege Bölgesi'nin kıyı kentleri ile Çanakkale çevreleri, Balıkesir çevrelerinde etkili olacak. Yurdun kuzeyi ve doğusunda ise sis ve don bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da bu hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Pazartesi 13, Salı 12, Çarşamba 11, Perşembe günü ise 13 derece civarında olacak.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Ankara'da Pazartesi sisli bir hava beklenirken Salı ve Çarşamba günü yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Pazartesi 7, Salı 11, Çarşamba günü ise 8 derece civarında seyredecek.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

İzmir haftaya kapalı bir hava ile girecek. Salı günü yağış bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günü ise kentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.