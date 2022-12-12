TFF düğmeye bastı. 3 hakemle ilgili flaş karar: Artık bırakın

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına kadar oynanan bölümde en çok şikayet hakemlerden gelmişti.

Hakemlerin yönetiminden yakınmayan kulüp kalmamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda harekete geçti, Merkez Hakem Kurulu'nun da 3 hakemden düdüğü asmasını istediği ortaya çıktı.

Antalya'daki MHK seminerinde Burak Şeker, Suat Arslanboğa ve Hüseyin Göçek'ten düdüğü bırakmalarının istendiği, VAR'da görev alabileceklerinin iletildiği öğrenildi.