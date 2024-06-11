3 hisse senedinde prim yüzde 100’ü aştı

Borsa İstanbul son yıllarda halka arzlarla bir çok yatırımcı tarafından talep görüyor. Geçtiğimiz sene toplam 52 halka arza ile en fazla halka arza onay verilen yıl olurken, bu oranın bu sene daha fazla olması bekleniyor. Onayı verilen halka arzların bir kısmı beklentilerin üzerinde prim yaparak, yüzde yüzün üzerinde primlendi.

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftalarda sert yükselişler yaşayarak 11.000 seviyesine merdiven dayadı. Ancak son günler borsaya gelmesi beklenen vergilendirme söylentileri, borsayı aşağı çekti. Borsa sert kayıplar vererek 10.000 seviyesinin altına gerileyerek 9.997 seviyesine indi.

Mayıs ayında halka arz olan şirketler arasında yer alan Altınay Teknoloji %159,40 yükselişle, bu yıl borsaya gelen ve en fazla prim yapan hisse olarak dikkat çekti. Pasifik Teknoloji ve Alves Kablo da %100’ün üzerinde primlendi.

Borsa İstanbul’da bu yıl ilk 5 ayda 20 şirket halka arz onaylanırken, söz konusu halka arzların toplam büyüklüğü 44 milyar 255 milyon TL’yi gördü.

2024’te arz olan 12 hisse, 7 Haziran kapanış fiyatlarıyla yükseliş gösterdi. 8 hisse açılış fiyatlarının altına indi. 3 hissenin ise %100’ün üzerinde değer kazandığı izlendi.

YÜKSELEN HİSSELER

Pasifik Yazılım, Bor Şeker, Limak Doğu Anadolu Çimento, Alves Kablo, Artemis Halı, Mogan Enerji Yatırım Holding, Odine Solutions Teknoloji, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Altınay Teknoloji, Hareket Mühendislik, Onur Yüksek Teknoloji ve Altınkılıç Gıda hisseleri; halka arzların ardından değer kazanan hisselerden oldu.

Özellikle Altınay Teknoloji (ALTNY); “en fazla kazandıran hisse” olarak dikkat çekti. 32,00 liradan talep toplayan hisse, 7 Haziran kapanışını 83,00 liradan geçekleştirdi. Böylelikle hissede yükseliş yüzde 159,40’ı buldu.

Pasifik Donanım yüzde 118,90 primlenirken, Alves kablo ise yüzde 106,80 primlenerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.