3 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 10 gözaltı

Elazığ merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, hacizli araçların ihale ile satış sürecinde sahte belge üreterek 22 ihalenin usulsüz olarak verilip, alınmasını sağlayan 1'i eski kamu görevlisi, 10 şüpheli, gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
3 ilde ihaleye fesat karıştıranlara operasyon: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, 2019-2021 arasında hacizli araçların ihale ile satış sürecinde sahte belge üreterek 22 ihalenin usulsüz olarak verilip, alınmasını sağlayan 1'i eski kamu görevlisi, 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Elazığ merkezli Diyarbakır ve Burdur’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda F.A. (55), M.Ö. (42), H.Ö. (32), C.A. (37), D.P. (28), F.Ö. (31), İ. A. (29), D.Y. (39), T. K. (21) ve S.Z.H. (40) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçundan adliyeye sevk edildi.

elazig-merkezli-3-ilde-ihaleye-fesat-karistiranlara-operasyon-10-gozalti-yenicag2.jpg

elazig-merkezli-3-ilde-ihaleye-fesat-karistiranlara-operasyon-10-gozalti-yenicag1.jpg

elazig-merkezli-3-ilde-ihaleye-fesat-karistiranlara-operasyon-10-gozalti-yenicag3.jpg

elazig-merkezli-3-ilde-ihaleye-fesat-karistiranlara-operasyon-10-gozalti-yenicag6.jpg

elazig-merkezli-3-ilde-ihaleye-fesat-karistiranlara-operasyon-10-gozalti-yenicag4.jpg

elazig-merkezli-3-ilde-ihaleye-fesat-karistiranlara-operasyon-10-gozalti-yenicag7.jpg

elazig-merkezli-3-ilde-ihaleye-fesat-karistiranlara-operasyon-10-gozalti-yenicag6-001.jpg

elazig-merkezli-3-ilde-ihaleye-fesat-karistiranlara-operasyon-10-gozalti-yenicag8.jpg

Öne Çıkanlar
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Son Haberler
Bjelica yeni transferini takımdan gönderiyor Spor
Bjelica yeni transferini takımdan gönderiyor
Selçuk Geçer doların 95 lira olacağı tarihi açıkladı Ekonomi
Selçuk Geçer doların 95 lira olacağı tarihi açıkladı
Premier Lig devi satıldı Spor
Premier Lig devi satıldı
Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi Güncel
Motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk. Üzerine uzandı, yürekleri ağza getirdi
Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam Ekonomi
Merkez Bankası'nın faizi ne kadar artıracağı ortaya çıktı. İşte o rakam
Elazığ’da 9 şüpheli yakalandı Yaşam
Elazığ’da 9 şüpheli yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti Dünya
Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti