3 IŞİD’liye vatandaşlık verildiği ortaya çıktı. Bu teröristler nasıl vatandaş yapıldı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML ile bağlantılı kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı terör örgütleriyle bağlantılı gerçek kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

3 IŞİD’LİYE VATANDAŞLIK VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Resmi Gazete’de şahısların isim ve kimlik bilgileri açık olarak verilirken, IŞİD ile iltisaklı olan 3 yabancı şahsa Türk vatandaşlığı verildiği ortaya çıktı.

Suriye doğumlu Ahlam Khatab, Muhammed Hajikadour, Muhammed Khatab isimli şahısların kimlik numaralarının yabancılara verilen yabancı kimlik numaralarının başlangıç numarası olan 99 ile başlamadığı görüldü.

Şahısların Türk vatandaşı yapılarak, TC kimlik numaralarına sahip olduğu ortaya çıktı.

IŞİD ile bağlantıları olan bu şahıslara Türk vatandaşlığının ise nasıl verildiği kamuoyu tarafından merak ediliyor.