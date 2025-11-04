Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001'de kurulan AKP, 3 Kasım 2002 seçimlerini kazanarak geldiği iktidarda 23 yılı geride bıraktı.

AKP 3 Kasım’ı hazırladığı özel bir video ile kutladı. Bu video, ampulün icadının bir milat olduğuna değinerek başlayıp daha sonra farklı milatları sıralayıp 3 Kasım 2002’nin de milat olarak altını çiziyordu. Ayrıca AKP Genel Merkezinden ilçe başkanlıklarına kadar 3 Kasım kutlandı.

Peki ya bugün, yani 4 Kasım?

3 Kasım’ı kutlayan AKP’lilere 4 Kasım’ın nefes kesen hikâyesini hatırlatalım.

İktidara geldiniz, seçimi kazandınız… Ertesi gün, yani iktidarınızın ilk gününde ne yaparsınız?

Örneğin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel zaman zaman mitinglerde iktidarının ilk gününde ne yapacağından bahsediyor. Hatta ilk 100 gün vaadini de açıkladı. Öncelikli olarak elbette ekonomi, emekliler, öğrenciler ve asgari ücretliler var.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bundan 23 yıl önce 3 Kasım 2002’de iktidar olduğunda, ertesi gün ilk iş ne yaptı?

Meclis tutanaklarına girmiş, Tayyip Erdoğan imzalı 4 Kasım 2002 tarihli belgeye göre, dönemin ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz’e özel kurye ile gizli mektup göndermiş!

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz

Erdoğan’ın mektubu şöyle:

“Değerli Dr. Wolfowitz,

Ülkelerimiz arasındaki tarihsel ortaklık ve dostluğun gelecekte de sürmesi ümidimi paylaşmak için, bu mesajımı ortak dostlar aracılığıyla doğrudan size ulaştırmak isterim.

Seçim sonuçlarının bizim genelkurmay saflarında biraz rahatsızlık yaratmış olabileceğinden, resmî konumunuz gereği, hiç kuşkusuz haberdarsınızdır.

Bilmenizi isterim ki, onların Türkiye’nin müreffeh, seküler (çağdaş) ve birinci dünya topluluğunun güvenilir bir üyesi olması ümitlerini partim ve ben de paylaşıyoruz. Ve geçmişte hiç olmadığı kadar birleşmiş olan ülkemizin çıkarları için en iyisi olacak şekilde birlikte çalışabileceğimiz kanaatindeyim.

Bu amaçla, Org. Özkök ile mümkün olduğu kadar kısa sürede mahrem, özel bir toplantı yapabilmeyi ümit ediyorum. Özel cep numaram şudur: 0533 7…

Bu yardım ve ülkeme geçmişte gösterdiğiniz dostluk için çok teşekkürler. Sizinle kişisel olarak görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Samimiyetle sizin olan,

Recep Tayyip Erdoğan

Genel Başkan”

Her satırı skandallarla dolu olan bu mektup siyaset dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Erdoğan’a tepkiler çığ gibi yükseldi. Erdoğan’dan ise bir açıklama gelmemişti.

Gönderilen mektup

KİM BU GİZLİ MEKTUBUN KURYESİ

ABD’ye giden gizli mektup olunca bir de bu mektubun kuryesinden bahsetmek gerekiyor.

Bu mektup Meclis tutanaklarına girince siyaset kulislerinde ABD’ye giden gizli mektubun kuryesi konuşulmaya başlandı. Bu siyasi kulislere göre kurye, Cüneyd Zapsu’ydu.

Hatırlayalım, Zapsu’nun 7 Nisan 2006 tarihinde American Enterprise Institute'da yaptığı bir konuşma sırasında “O adamı delikten aşağı süpürmeyin, kullanın” dediği gündeme gelmişti. Zapsu hakkında “deliğe süpürmeyin” sözlerinden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten dava bile açılmıştı. Elbette Erdoğan’ın isteğiyle değil ülkemizi küçük düşüren sözler için iki yurttaş başvuru yapmıştı.

Erdoğan’ın eski sağ kolu Cüneyd Zapsu

Ve yıllar geçti, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında AKP’nin kurucu isimlerinden, Erdoğan’ın eski sağ kolu Cüneyd Zapsu hakkında “yakalama kararı” çıkarıldığı gündeme geldi. Bu kararın daha sonra “tanık” olarak değiştirildiği söylendi.

‘KASAPTAKİ ETE SOĞAN DOĞRAMAM’

Ve son olarak, 4 Kasım 2002 tarihli mektupta adı geçen eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök…

FETÖ tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarına “yol vermesiyle” bilinen Hilmi Özkök tarihe geçen sözler söylemişti.

Emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve Erdoğan

Emekli Orgeneral Hilmi Özkök “Darbe planı vardır da diyemem, yoktur da diyemem” demişti.

Hilmi Özkök, “Darbe günlükleri ile ilgili ifade vermeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise tarihe geçen şu yanıtı vermişti: “Kasaptaki ete soğan doğramam. Büyüklerimden öyle duydum. Günü gelir konu olursa o zaman bakılır.”

Ve Özkök silah arkadaşları tarafından kumpaslara yol verdiği için hep suçlandı.

3 Kasım 2002’de iktidar olan AKP, 4 Kasım 2002’de ise ABD’ye mektup gönderdiği tartışmasıyla iktidarının yönünü belirlemişti.