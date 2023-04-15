3 kez fırlatılışı ertelenen İMECE uydusu uzay yolunda

İHA'nın haberine göre, yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu olan İMECE uydusu Ankara’da düzenlenen fırlatma törenindeki geri sayım sonucunda uzaya fırlatıldı. Uzaya fırlatılması daha önce 3 kez ertelenen İMECE uydusu, Türkiye saatiyle 09.47’de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan California Vadenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ünden, Space X firması tarafından uzaya yolculuğu başlatıldı.

Türk mühendislerin 6 yıllık çalışması sonucunda üretilen İMECE uydusu, 680 kilometre irtifada, güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanarak, 5 yıl boyunca hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Ayrıca Uydu, dünyanın her yerinden görüntü alabilecek.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İMECE gözlem uydusu, Türkiye’de ilk kez üretilen metre altı metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerasına sahip. Bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da video mesaj ile katıldığı fırlatma töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.