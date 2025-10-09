Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren DNZ Mobilya Fabrikası’nda 30 Kasım 2024'te meydana gelen yangında işçiler İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır isimli işçilerin hayatını kaybettiği 7 kişinin yargılandığı olayla ilgili dava bugün devam etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Şüpheliler "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlamasıyla yargılandığı davada, mahkeme heyeti sanıkların yangından sorumlu olup olmadıklarının belirlenmesi için uzman 7 bilirkişiden rapor alınmasına karar verdi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.