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Bedri Koraman bu karikatürü 3 kez daha çizip imzalamak zorunda kalmıştı

Bedri Koraman’ın 91 seçimlerinden önce çizdiği ve Süleyman Demirel, Erdal İnönü ve Turgut Özal'ın da çok beğenerek kendilerine birer imzalı karikatür istediği çizim yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 14:32
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3 lider de imzalı birer karikatür istemişti. Bedri Koraman 3 kez daha çizip imzalamak zorunda kalmıştı

Bedri Koraman bu karikatürü 3 kez daha çizip imzalamak zorunda kalmıştı
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Türkiye karikatürünün ‘1950 kuşağı’ çizerlerinden, karikatürist ve çizgi romancı Bedri Koraman’ın siyasileri iğneleyen karikatürleri döneme damga vurduğu gibi bu günlere de ışık tutuyor.

Koraman’ın Süleyman Demirel, Erdal İnönü ve Turgut Özal'ı konu aldığı çizim sosyal medyada yeniden gündem oldu.

3 LİDERE DE TEKRAR ÇİZİP İMZALADI

Bedri Koraman bu karikatürü 1991 seçimleri öncesi çizmiş.

Süleyman Demirel ve Erdal İnönü, Turgut Özal'ı kazanda kaynatıp yemeye hazırlanıyorlar.

Özal'ın cumhurbaşkanı olması sonrası yapılan ilk seçimlerde Özal'ın Anavatan'ı 2. sıraya düşmüş ve DYP ile SHP koalisyon hükümeti kurmuşlardı.

İşte bu karikatür, 1991 erken seçimleri öncesine dair bir tahmin içeren karikatürdü.

Karikatürize edilen 3 lider de karikatürü çok beğenmişler ve birer kopyasını istemişler, rahmetli Bedri Koraman, aynı karikatürden 3 tane daha çizerek imzalamış ve 3 lidere hediye etmiş.

Eski Türkiye’de siyaset eleştiriye açıktı, hatta siyasiler tarafından hoş görülür ve beğenilirdi.

Bir zamanlar siyasette hoşgörü vardı.

İşte o efsane karikatür:

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Tugay Afat
18.01.2023 15:23
Türkiye karikatürünün çizeri de ne demek? Bedri Koraman Türk karikatürünün çizeridir. Türk karikatürünün önemli çizerlerinden birisidir.  
 
Memo
18.01.2023 15:18
Vallaha reise böyle bir karikatör yapsın hapsi boylar.eski türkiye ile yeni türkiye arasında ki fark.  
 
E
18.01.2023 14:50
O zaman ki liderlerin eleştiri yapılacak tarafları vardı ama daha anlayışlı idiler böyle bir çizim şimdi olsa çizen tutuklanmıştı  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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