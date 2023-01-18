Bedri Koraman bu karikatürü 3 kez daha çizip imzalamak zorunda kalmıştı

Türkiye karikatürünün ‘1950 kuşağı’ çizerlerinden, karikatürist ve çizgi romancı Bedri Koraman’ın siyasileri iğneleyen karikatürleri döneme damga vurduğu gibi bu günlere de ışık tutuyor.

Koraman’ın Süleyman Demirel, Erdal İnönü ve Turgut Özal'ı konu aldığı çizim sosyal medyada yeniden gündem oldu.

3 LİDERE DE TEKRAR ÇİZİP İMZALADI

Bedri Koraman bu karikatürü 1991 seçimleri öncesi çizmiş.

Süleyman Demirel ve Erdal İnönü, Turgut Özal'ı kazanda kaynatıp yemeye hazırlanıyorlar.

Özal'ın cumhurbaşkanı olması sonrası yapılan ilk seçimlerde Özal'ın Anavatan'ı 2. sıraya düşmüş ve DYP ile SHP koalisyon hükümeti kurmuşlardı.

İşte bu karikatür, 1991 erken seçimleri öncesine dair bir tahmin içeren karikatürdü.

Karikatürize edilen 3 lider de karikatürü çok beğenmişler ve birer kopyasını istemişler, rahmetli Bedri Koraman, aynı karikatürden 3 tane daha çizerek imzalamış ve 3 lidere hediye etmiş.

Eski Türkiye’de siyaset eleştiriye açıktı, hatta siyasiler tarafından hoş görülür ve beğenilirdi.

Bir zamanlar siyasette hoşgörü vardı.

İşte o efsane karikatür: