3 milyon kişi kapımızda! Suriyeliler gitmeden İranlılar yola çıktı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
3 milyon kişi kapımızda! Suriyeliler gitmeden İranlılar yola çıktı

Orta Doğu’da gerilim her gün artıyor. Milyonlarca mülteciye bakan Türkiye ise yeni bir göç kriziyle karşı karşıya. Tahminler İranlıların sınırımızı yöneleceğini gösteriyor.

Orta Doğu’da artan askeri gerilim, bölge halkları üzerinde ciddi insani etkiler yaratmaya devam ediyor. İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle, İran içinde kitlesel bir iç göç hareketi başladı. Türkiye ise bu gelişmelerin göç boyutunda hedef ülke konumuna gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

vansinirim.jpeg

İLK GÖÇ HAREKETİ HAZAR BÖLGESİNE YÖNELDİ

Savaşın başlamasının ardından yalnızca ilk 48 saat içinde Tahran ve çevresinden yaklaşık 100 bin kişinin Hazar Denizi kıyısına göç ettiği bildirildi. İran genelindeki enerji kesintileri ve siyasi belirsizlikler, halkın daha güvenli bölgelere yönelmesine neden oluyor. Uluslararası veriler, dünya genelinde halihazırda 8 milyon İranlının yurt dışında yaşadığını ortaya koyuyor. Reuters’a konuşan Batılı kaynaklar, bu sayının potansiyel olarak 23,4 milyona kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

VİZE KISITLAMALARI TÜRKİYE’Yİ ÖNE ÇIKARIYOR

Batılı ülkelerin İran vatandaşlarına yönelik vize politikalarını daha da sıkılaştırmasıyla birlikte, Türkiye göç yollarında öne çıkan geçiş noktası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Van ve Iğdır illeri çevresinde bulunan sınır köylerinde, 2020 yılından bu yana düzensiz İran göçünde yüzde 68’lik bir artış yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlar, olası büyük çaplı bir savaş durumunda 1,5 ila 3 milyon İran vatandaşının Türkiye’ye yönelebileceğini öngörüyor. Bu durumun küresel mülteci nüfusunu yüzde 76 oranında artırabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YÜK ARTIYOR

Resmi verilere göre Türkiye, halihazırda 3,3 milyon Suriyeli, 500 bin Afgan ve 200 bin Afrikalı olmak üzere toplamda milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor. Bu sayının gayriresmi kaynaklara göre daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. İran’dan olası yeni göç dalgasının, Türkiye için hem güvenlik hem de ekonomik açıdan kritik bir eşik oluşturabileceği değerlendiriliyor.

AB'DEN YENİ FON GÜNDEMDE

Diplomatik çevrelerden edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği'nin Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği yeni göç riskine karşılık bir mülteci fonu oluşturma hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumu ve mevcut mülteci yükü, bu yöndeki diplomatik temasları hızlandırmış durumda.

Son Haberler
Fatih Altaylı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı!
Fatih Altaylı'nın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı!
Ali Mahir Başarır: 'Bu ülke için tek bir tehdit var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'
Ali Mahir Başarır: 'Bu ülke için tek bir tehdit var o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'
Yavuz Ağıralioğlu: Eleştiriyi tehdit, itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır
Yavuz Ağıralioğlu: Eleştiriyi tehdit, itiraz edeni sanık sandalyesinde gören tavır
Trump, İran'a son sözünü söyledi! 'Ya barış olur ya da...'
Trump, İran'a son sözünü söyledi! 'Ya barış olur ya da...'
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ortalık savaş alanına döndü
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ortalık savaş alanına döndü