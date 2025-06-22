3 milyon kişi kapımızda! Suriyeliler gitmeden İranlılar yola çıktı

Orta Doğu’da artan askeri gerilim, bölge halkları üzerinde ciddi insani etkiler yaratmaya devam ediyor. İsrail ile İran arasında tırmanan çatışmalar nedeniyle, İran içinde kitlesel bir iç göç hareketi başladı. Türkiye ise bu gelişmelerin göç boyutunda hedef ülke konumuna gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor.

İLK GÖÇ HAREKETİ HAZAR BÖLGESİNE YÖNELDİ

Savaşın başlamasının ardından yalnızca ilk 48 saat içinde Tahran ve çevresinden yaklaşık 100 bin kişinin Hazar Denizi kıyısına göç ettiği bildirildi. İran genelindeki enerji kesintileri ve siyasi belirsizlikler, halkın daha güvenli bölgelere yönelmesine neden oluyor. Uluslararası veriler, dünya genelinde halihazırda 8 milyon İranlının yurt dışında yaşadığını ortaya koyuyor. Reuters’a konuşan Batılı kaynaklar, bu sayının potansiyel olarak 23,4 milyona kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

VİZE KISITLAMALARI TÜRKİYE’Yİ ÖNE ÇIKARIYOR

Batılı ülkelerin İran vatandaşlarına yönelik vize politikalarını daha da sıkılaştırmasıyla birlikte, Türkiye göç yollarında öne çıkan geçiş noktası olarak değerlendiriliyor. Özellikle Van ve Iğdır illeri çevresinde bulunan sınır köylerinde, 2020 yılından bu yana düzensiz İran göçünde yüzde 68’lik bir artış yaşandığı belirtiliyor. Uzmanlar, olası büyük çaplı bir savaş durumunda 1,5 ila 3 milyon İran vatandaşının Türkiye’ye yönelebileceğini öngörüyor. Bu durumun küresel mülteci nüfusunu yüzde 76 oranında artırabileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YÜK ARTIYOR

Resmi verilere göre Türkiye, halihazırda 3,3 milyon Suriyeli, 500 bin Afgan ve 200 bin Afrikalı olmak üzere toplamda milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor. Bu sayının gayriresmi kaynaklara göre daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. İran’dan olası yeni göç dalgasının, Türkiye için hem güvenlik hem de ekonomik açıdan kritik bir eşik oluşturabileceği değerlendiriliyor.

AB'DEN YENİ FON GÜNDEMDE

Diplomatik çevrelerden edinilen bilgilere göre, Avrupa Birliği'nin Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği yeni göç riskine karşılık bir mülteci fonu oluşturma hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Türkiye’nin bölgedeki stratejik konumu ve mevcut mülteci yükü, bu yöndeki diplomatik temasları hızlandırmış durumda.