3 milyon liralık tekne yaşanan patlama sonrası alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
3 milyon liralık tekne yaşanan patlama sonrası alevlere teslim oldu
İzmir'in Urla ilçesinde 3 milyon lira değerindeki teknede patlama meydana geldi. Tekne alev topuna dönerken, vücutlarında yanıklar oluşan tekne sahibi ile arkadaşı denize atlayarak kurtuldu.


Olay, saat 16.30 sıralarında Urla ilçesi İskele Limanı'nda meydana geldi. Arızalı olduğu ileri sürülen 3 milyon lira değerindeki teknede henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Tekne patlama sonrası alev topuna dönerken, bu esnada teknenin üzerinde bulunan tekne sahibi İ.S. ile arkadaşı T.T. canlarını denize atlayarak kurtardı. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polyester tekne alevlere teslim olurken, gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çabası yetersiz kalırken, tekne battı. Yangın esnasında çıkan kara dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan, denize atlayan tekne sahibi ile arkadaşının vücutlarında yanıklar oluştuğu ve çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılarak, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

aw154298-01.jpg

aw154298-03.jpg

Son Haberler
Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu Spor
Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu
Savaşa hazırlanıyorlar. Rusya'dan flaş Almanya iddiası Gündem
Savaşa hazırlanıyorlar. Rusya'dan flaş Almanya iddiası
Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar Spor
Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar
İsrail yine insani yardım bekleyen sivilleri vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
İsrail yine insani yardım bekleyen sivilleri vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elinde olanlar paraya para demeyecek! Çeyrek altının 10 katı değerinde Ekonomi
Elinde olanlar paraya para demeyecek! Çeyrek altının 10 katı değerinde
Muslera'dan Beşiktaş için akılları karıştıran sözler Spor
Muslera'dan Beşiktaş için akılları karıştıran sözler
"İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadele edeceğiz". Erdoğan'dan enflasyon açıklaması Gündem
"İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadele edeceğiz". Erdoğan'dan enflasyon açıklaması