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  • Gemi palasının - dümen - üstünde donmak üzereydiler. Düşseler ya pervane parçalayacak ya köpekbalıklarına yem olacaklard

Gemi palasının - dümen - üstünde donmak üzereydiler. Düşseler ya pervane parçalayacak ya köpekbalıklarına yem olacaklardı

İspanya sahil güvenlik güçleri Nijerya´dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteciyi kurtardı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 20:22
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3 mülteci geminin dümeninde 11 gün seyahat etti. İnsanlık dramı

Gemi palasının - dümen - üstünde donmak üzereydiler. Düşseler ya pervane parçalayacak ya köpekbalıklarına yem olacaklardı
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Göçmenlerin dehidrasyon (aşırı susuzluk) ve hipotermiden (aşırı ısı kaybı) mustarip olduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları açıklandı.

SAHİL GÜVENLİK AÇIKLADI

Sahil güvenlik tarafından dün yapılan açıklamada “Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Nijerya'dan gelen ve Las Palmas limanına demirleyen Alithini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı. Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı” denildi.

Malta bandıralı Alithini II adlı tankerin 17 Kasım’da Lagos’tan ayrıldığı belirtildi.

İLK KEZ DEĞİL

Afrika Kıtası'na en yakın noktada, Fas'ın sadece 100 kilometre batısında yer alan adalar, tarihsel olarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalı göçmenler için popüler bir geçit olmuştur.

İspanyol verileri, takımadalara deniz yoluyla göçün yılın ilk beş ayında 2021'e kıyasla %51 arttığını gösteriyor.

Son derece tehlikeli olsa da, Kanarya Adaları'na ticari gemilerin dümeninde seyahat eden kaçak yolculara ilk kez rastlanmıyor.

Geçen yıl 14 yaşındaki Nijeryalı bir çocuk, bir geminin dümeninde iki hafta hayatta kaldıktan sonra İspanya'nın El País gazetesine röportaj vermişti. O da Lagos'tan yola çıkmıştı.

Ekim 2020'de dört kişi daha Lagos'tan yola çıkan bir petrol tankerinin dümeninde 10 gün boyunca saklandıktan sonra Las Palmas'ta polis tarafından bulundu.

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