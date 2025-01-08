3 parti birleşiyor! Tek bir genel başkan olacak. Anlaşma sağlandı

Meclis’te güçlü olmayı isteyen DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ortak bir grup kuruyor. Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberine göre, 3 parti birleşme konusunda uzlaştı.

Alınan kararın resmiyet kazanması için cuma günü İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılması bekleniyor.

İddiaya göre, 3 partinin genel başkanları Ali Babacan, Mahmut Arıkan ve Ahmet Davutoğlu yarın bir toplantı gerçekleştirerek partinin ismi, logosu ve kurucularını belirleyecek. Partinin programı ve tüzüğünün ise hazır olduğu ifade edildi.

PARTİ İSMİ TARTIŞILIYOR

Parti isminin ise ne olacağı merak ediliyor. İddiaya göre bu konu hakkında farklı seçenekler masada. Yeni Yol ve Türkiye İçin Birlik adları öne çıkıyor.

BAŞKA BİR İSİM GENEL BAŞKAN OLACAK

Üç parti, kurumsal kimliklerini korumayı sürdürecek ve mevcut genel başkanlar yine partilerinin başında olacak. Yeni oluşturulacak partinin genel başkanı üç genel başkandan biri olmayacak, dışarıdan bir isme genel başkanlık görevi verilecek.

Çatı parti konusunda anlaşılırken, partilerden üst üste istifalar geldi. DEVA Partisi’nden Mustafa Yeneroğlu, Burak Dalgın ve Aliye Kavaf istifa etti. Yeni grubun Meclis’te 30 milletvekili olması bekleniyor