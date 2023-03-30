3 saat süren, Kritik MGK toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi ve 3 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir" denildi.

Toplantıda ayrıca, deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik olumsuz etkisini bertaraf etmek için alınacak tedbirler ele alındı.

Yunanistan ile ilişkilerin iyileştirilmesi konusu da ele alınırken, Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu belirtildi.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir bildiri yayınlandı.

MGK bildirisinde şu maddeler yer aldı:

-Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

-14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

-Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.

-Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.

MGK, Türkiye'nin milli güvenliği ve stratejik konuları hakkında danışma ve karar alma organıdır ve Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında en üst düzeydeki güvenlik yetkililerini bir araya getirir.