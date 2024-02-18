3 yaşındaki Alparslan'ın nefes borusuna lokum yapıştı. 11 gün sonra hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde, 6 Şubat tarihinde 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu’nun evde yediği lokum nefes borusuna kaçtı ve yapıştı.
Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Alparslan, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi.
Erdoğu yoğun bakıma alınırken; dün akşam saatlerinde Alparslan'dan kötü haber geldi. Yoğun bakımdaki küçük çocuk hayatını kaybetti.
Hastanedeki işlemlerinin ardından cansız bedeni ailesi tarafından alınan Alparslan, Emet’te ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.