3 yaşındaki çocuğa taciz şüphelisine linç girişimi

3 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp metruk yapıya götürdükten sonra cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü ve linç edilmek istendi. İsmi bilinmeyen şüpheliyi polis gözaltına aldı.

3 yaşındaki çocuğa taciz şüphelisine linç girişimi

Şanlıurfa’da, Sırrın Mahallesi'ndeki tek katlı metruk yapıda meydana gelen olayda başka mahalleden gelen ve ismi öğrenilmeyen şüpheli, evinin önünde tek başına oynayan 3 yaşındaki kız çocuğunu kandırdı.

Bir süre kız çocuğunu yanında yürüten şüpheli mahallede bulunan metruk haldeki tek katlı evin içerisine götürdü.

Kız çocuğuna cinsel istismar girişiminde bulunan şüpheliyi fark eden mahalleli toplanıp eve girdi. Kızı kurtaran mahalleli daha sonra yakaladıkları şüpheliyi darp edip polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİYİ DÖVDÜLER

Kısa sürede mahallede yayılan haber üzerine toplanan halk, metruk evden çıkarılan şüpheliyi tekme-tokat döverek linç girişiminde bulundu.

Polis ekiplerince güçlükle araca konulan şüpheli, emniyette götürüldü. Yaşanan linç girişimi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cinsel istismar girişiminde bulunulan kız çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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