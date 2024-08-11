3 yavru kediyi sopayla döverek öldürdü. Manisa'da vahşet

Manisa’nın Salihli ilçesinde kaydedilen görüntülerde bir şahıs, 3 kedi yavrusunun yanına giderek elindeki sopayla kedilere defalarca vurmaya başladı. Başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine sopayla vuran şahıs, 3 kedi yavrusunu da öldürdü.

O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Yerel basında yer alan habere göre ise görüntülerin ortaya çıkmasından sonra M.Ş. adlı bir şahıs gözaltına alındı.

KEDİ KATİLİNE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI

Manisa’da yaşanan vahşet görüntülerinin ardından akıllara İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek öldürülen Eros isimli kediyi getirdi.

Eros'un öldürülmesine yönelik görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve Keloğlan hakkında dava açılmıştı.

Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezası verilen Keloğlan'a iyi hal indirimi uygulanarak cezası 2 yıl 6 aya düşürülmüştü. Keloğlan, yargılanmasından sonra ise serbest bırakılmıştı.