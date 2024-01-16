3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni Akit'in haberine göre; BİM, A101 ve Şok gibi zincir marketlerde tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satılması zorunlu kılan kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çölyak Vakfı'nın Ticaret Bakanlığı ile yaptığı temasların olumlu sonuçlanmasıyla hayata geçen düzenleme sonrası glütensiz un, ekmek ve atıştırmalık çeşitlerinin artık daha çok sayıda tüketiciye ulaşabileceği ifade edildi.

"ÜRÜNLERE ERİŞİMDEKİ SIKINTILARI İLETMİŞTİK"

Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşikçi, “Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Burak Kaplan ile yaptığımız görüşmelerde; büyük zincir marketlerde glutensiz reyon olmadığını, bu marketlerde bir paket glutensiz ekmeğe dahi ulaşamadığımızı ve çölyak hastalarının ürünlere erişimdeki sıkıntılarını iletmiştik." dedi.