30 Ağustos resepsiyonunda AKP'li Başkanlar yoktu! Nagehan Alçı açıkladı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Valiliği'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna dair bir yazı kaleme aldı.

Alçı, yazısında dikkat çeken bir ayrıntıyı vurgulayarak, etkinlikte hiçbir AKP'li belediye başkanının bulunmadığını belirtti.

"BURADAKİ RESEPSİYONA KATILMALARI GEREKİYORDU"

Alçı, "Tüm AK Partili belediye başkanları Beştepe’deki resepsiyona mı katıldı? Buradaki resepsiyona katılmaları gerekiyordu. Aksi halde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmadığı bir etkinliğe katılmama durumu oluşuyor ve bu durum AK Parti için olumsuz bir algı yaratıyor" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, resepsiyona CHP’li belediye başkanlarının katıldığını ve etkinlikte ağırlıklı olarak kaymakamlar, bürokratlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden temsilcilerin yer aldığını da ekledi.