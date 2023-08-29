30 Ağustos'ta kargo çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar açık mı?

Çarşamba gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle banka, kargo, PTT gibi kurumların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos'ta kargo çalışıyor mu? 30 Ağustos’ta bankalar açık mı?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİL Mİ?

Zafer Bayramı resmi tatiller içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar. Aynı şekilde kamu kurumlarının büyük bir bölümü de hizmet dışı olacak.

30 AĞUSTOS’TA BANKALAR AÇIK MI? 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edildiğinden, devlet daireleri ve birçok özel sektör iş yeri kapalı olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber PTT'nin veya diğer kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı araştırılıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde Büyük Taarruz'u anmak için kutlanırken, online alışveriş yapan ve kargo bekleyen vatandaşlar 30 Ağustos kargolar açık mı, tatil mi, saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor.

PTT şubeleri ve PTT Kargo PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos'ta kapalı olacak ve hizmet verilmeyecek. Dolayısıyla kargo teslimatı ve kargo kabulü de yapılmayacak.

Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü çalışan kamu çalışanları ve diğer işçiler fazla mesai ücreti almaya hak kazanacaklar.

30 Ağustos 2023 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar.