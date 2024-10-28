30 ilde binlerce evden vergi alınacak! Tarih belli oldu

2012 yılında çıkarılan Kanun Hükmündeki Kararname ile statüsünü yitiren 16 binden fazla köy emlak vergisiyle karşı karşıya kalacak. Kırsal mahalle olarak statülerinde değişikliğe gidilen köylerde 2026'da emlak vergisi ödeme zorunluluğu getirilecek.

Köy statüsünü yitiren 16 bini aşkın yerleşim yeri 2012’nin Kasım ayında yürürlüğe giren 6360 Sayı­lı Kanun Hükmündeki Kararname ile kırsal mahalle statüsüne alındı. KHK ile Statü değişikliğine uğrayan bu kırsal mahalleler için emlak vergisi ödemeleri içim 2022 yılı sonuna kadar süre verilmişti.

Ancak söz konusu kırsal mahallelerle ilgili muafiyet süresi 2026 yılına kadar ertelendi. Böylece 16 bini aşkın kırsal mahallede vergilendirme 2026 yılında başlayacak.

İmpomes Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Müberra Oflaz, söz konusu mahallelerin içinde İstanbul ve Kocaeli’deki orman köylerinin de bulunduğunu söyledi.

6360 sayılı kanun sebebiyle 30 ilde 16 bin 220 köyün mahalleye dönüştüğünü, yine aynı değişiklikle 1053 beldenin de mahalle statüsü kazandı.

Oflaz, düzenlemenin sadece Anadolu’daki şehirleri değil, İstan­bul ve Kocaeli’ndeki bazı köyleri de kapsadığını belirtti.

ARAZİ DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı yeni uygulamayı hayata geçirdi. Böylece kırsal bölgelerde miras veya başka sebeplerden dolayı 2 yıl boyunca işlenmeyen arazileri köylülere kiralayacak.

İşlenmeyen ve boş kalan tarım arazilerinin tarımsal amaçla kiraya verilmesinin yolunu açan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geleceğe yatırım için alınan bu karar ile verimsiz bırakılan arazilerin üretime kazandırılması amaçlanıyor.