30 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı evinde ölü bulundu

Amasya'da uzun süre Cumhuriyet Savcısı Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.
HAYATINI KAYBETTİ
Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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