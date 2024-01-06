30 yıl önce para ödemediklerimiz. Hey gidi günler hey dedirten liste

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
30 yıl önce para ödemediklerimiz. Hey gidi günler hey dedirten liste
Yaklaşık olarak 30 yıl önce çoğu şeye para ödemiyorduk. Para ödemediğimiz şeylerin listesi gündem oldu.

AKP iktidarıyla beraber ülke ekonomisi resmen battı. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle enflasyon altında vatandaş ezildikçe ezildi. Tuvaletler bile her yerde paralı olurken üstelik tuvalet paraları 10 TL’yi aştı.

Vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanırken sosyal medyada eski günler sürekli gündem oluyor. Instagram’da paylaşılan bir görsel ise gündeme oturdu. Damacana sudan cep telefonu, internet faturasına kadar birçok şey 30 yıl önce ödenmiyordu.

Ancak şimdi neredeyse attığımız her adım para oldu. 30 yıl önce para ödemediğimiz şeylerin şu anki hayatımızdaki yeri ise tartışılır oldu.

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İşte 30 sene önce para ödemediğimiz şeyler;

• Cep telefonu faturası

• Kredi kartı aidatı

• Damacana su

• Dijital TV üyeliği

• Dadı kamerası

• Kedi maması

• ÖTV(Özel tüketim vergisi)

• Spor salonu üyeliği

• İnternet faturası

• Konsol oyunları

• Sevgililer günü hediyesi

• Cep telefonu

• Bilgisayar

Öte yandan sosyal medyada bundan 30 yıl sonra neler olacağı, nelere para ödeyeceğimiz ve ödemeyeceğimiz ise merak konusu oldu.

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