30 yıllık dev şirket 'iflas' ediyor. Sektöründe liderdi

1995 yılında kurulan ve Türkiye’nin en önemli kuruyemiş markalarından biri olarak gösterilen Peyman, ekonomik sıkıntılar sebebiyle konkordato talebinde bulundu.

Peyman, Eskişehir merkezli olarak Mutlular, Güneş ve Kurtuluş aileleri tarafından kuruldu. Şirketin ismi, Arapça’da “yemin” anlamına gelen kelimeden esinlenerek oluşturuldu.

Kısa süre içinde kuruyemiş sektöründe göze çarpan marka, çekirdek, patlamış mısır, hurma ve incir gibi geniş bir ürün yelpazesiyle hem iç piyasada hem de uluslararası pazarda büyüme kat etti.

ESAS HOLDİNG ORTAKLIĞIYLA BÜYÜME

2008 senesi, Peyman için kritik bir dönüm noktası oldu. Şevket Sabancı’nın çocukları Ali Sabancı ve Emine Sabancı Kamışlı’nın yönettiği Esas Holding, şirketin yüzde 30 hissesini 11 milyon dolara satın aldı. Bu ortaklıkla beraber, Peyman yurtdışına açılma stratejisini hızlandırdı.

Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’ne ihracat yapan şirket, modern üretim tesisleriyle kapasitesini yükseltti. Tüketici beklentilerine uygun yeni markalar oluşturulurken, Türkiye’de ilk kez fermuarlı paketleme gibi yenilikler hayata geçirildi. Bu süreçte satışlar 84 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseldi.

BRİDGEPOİNT TARAFINDAN SATIN ALINMIŞTI

2017 yılında Peyman, özel sermaye fonu Bridgepoint tarafından 110 milyon dolara satın alındı. Bu yatırım, şirketin küresel pazardaki etkinliğini artırmayı hedefliyordu.

Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya’ya ihracatını genişleten firma, 49 bin metrekarelik bir üretim alanına sahip oldu. Türkiye’nin 2 milyar dolarlık kuruyemiş pazarında lider konumunu korumayı amaçlayan şirket, büyümesini devam ettirdi.

İŞ HOLDİNG 2022'DE GERİ ALMIŞTI

2022 yılında İş Holding, Peyman’ı Bridgepoint’ten satın aldı. İlkem Şahin’in yönettiği İş Holding, özellikle gıda ve dağıtım alanındaki deneyimiyle markaya yeni bir yön çizmeye çalıştı. Ancak, yalnızca iki yıl sonra şirket ekonomik darboğaza girdi.