Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray nefes kesen mücadelede Samsunspor'u uzatmalarda Osimhen'in attığı golle 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmada Samsunspor'un kanat oyuncusu Emre Kılınç, performansı ve skor katkısıyla sahanın en iyilerinden biri oldu.

İlk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçilen mücadelenin ikinci yarısında Musaba'nın attığı golde asisti yapan Emre Kılınç önce farkın bire inmesinde pay sahibi oldu ardından da son dakikalarda ağları havalandırarak skora eşitliği getirdi.

Osimhen'in uzatmalarda attığı golle, Samsunspor sahadan 3-2 mağlup ayrılsa da Emre Kılınç, performansıyla adından söz ettirdi.

Bu sezon sadece UEFA Konferans Ligi'nde 1 gol atan Emre Kılınç, Süper Lig'deki ilk golünü de eski takımı Galatasaray'a karşı kaydetmiş oldu.