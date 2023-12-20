30 yıllık dev şirket iflasını istedi. Yüzlerce müşterisi ve çalışanı vardı

Kaynak: Haber Merkezi
30 yıllık dev şirket iflasını istedi. Yüzlerce müşterisi ve çalışanı vardı
ABD’nin cam geri dönüşüm şirketi Strategic Materials (SMI), 30 yıllık faaliyetinin ardından iflas ettiğini açıkladı. Şirketin Kanada ve Meksika’da bulunan yan şirketleri ise iflas kapsamına alınmadı.

Glass-international.com sitesinin haberine göre, Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde iflaslar artıyor.

Yüzlerce çalışanı ve çok sayıda müşterisi olan büyük bir şirket daha iflas kararı verdi. İflas haberleri medyada yer buldu ve şirket tarafından da teyit edildi.

ABD’de cam geri dönüşüm alanında hizmet veren Strategic Materials, ülkenin İflas Yasası’nın 11. bölümüne göre iflas başvurusu yaptı. Şirket, 1994 yılından bu yana cam geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteriyordu. Şirket, işlerine normal şekilde devam ederken finansal olarak yeniden yapılanmayı hedefliyor.

Şirket, ticari işlemlerini sürdürebilmek için mevcut kredi verenlerden Mahkeme onayıyla 23 milyon dolarlık finansman sağladı. Bu, SMI’nın müşterilerine, tedarikçilerine ve çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlıyor.

Bunun yanı sıra şirket, borcunu 300 milyon doların üzerinde düşürecek şekilde işini yeniden organize edecek. Yeniden yapılanma, işletmenin uzun vadeli büyüme potansiyelini de artıracak. Tüm çalışanların maaş ve sosyal hakları ödenmeye devam edilecek ve mal ve hizmet sunanlara normal ödeme yapılacak.

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