30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesi kapatıldı tiryakiler şokta

Hindistan merkezli global kahve zinciri Coffee Day, 30 yılını geride bırakmaya hazırlanırken iflas başvurusunda bulundu. Bu üzücü haberin ardından şirketin kapanan şube sayısı da belli oldu. 200’den fazla şubesi kapatıldı. Binlerce kişi işsiz kaldı.

Coffee Day, sadece kahve işletmeciliği alanında değil; teknoloji, lojistik ve finansal hizmetler alanında da faaliyetlerini sürdüren “Coffee Day Holdings” adlı şirketin bir parçasıydı. Gelen son bilgilere göre dev şirketin iflas başvurusu kabul edildi ve tam 200 şubenin kapısına kilit vuruldu.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Coffee Day şirketinin iflas başvurusu, Hindistan’daki yerel mahkeme tarafından kabul edildi. Cafe Coffee Day zincirinin işletmecisi Coffee Day Global, geçen hafta kurumsal iflas nedeniyle kabul edildi.

Economic Times’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, IndusInd Bank’ın Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi’ne (NCLT) dilekçe vermesinin ardından kahve zinciri iflas davasıyla karşı karşıya kaldı.

Ocak 2023’te şirket, sermaye piyasası düzenleyicisi SEBI tarafından 26 crore para cezasına çarptırıldı. Para cezası, iştiraklerden fonların girişimcilerle ilgili bir şirkete yönlendirilmesi nedeniyle verildi.

Sebi, 43 sayfalık sırasına göre, Coffee Day Enterprises Ltd’nin (CDEL) 7 yan kuruluşundan CDEL’in destekçileriyle ilgili bir kuruluş olan Mysore Amalgamated Coffee Estates Ltd’ye 3.535 crore’a eşit fon yönlendirmesinin yapıldığını tespit etti.

Şirketin yedi yan kuruluşları içerisinde şu şirketler bulunuyor:

Coffee Day Global

Tanglin Retail Reality Developments

Tanglin Developments

Giri Vidhyuth (India) Ltd

Coffee Day Hotels and Resorts

Coffee Day Trading

Coffee Day Econ

ÖZGEÇMİŞİ

Coffee Day grubu, 1993 yılında Coffee Day Global Limited aracılığıyla kuruldu. İşi, tedarikten kahve çekirdeklerinin işlenmesine ve hatta kavrulmasına kadar kahve işinin farklı yönlerini içerir. Şirket, kafelerini 200’den fazla Hint şehrinde işletiyor.

Coffee Day Global’in portföyü aynı zamanda Teknoloji Parkları ve SEB’ler, Lojistik, Yatırımlar, Finansal Hizmetler ve Ağırlamayı da içermektedir. Şirket, 2008 yılında 1932 Hindistan Ortaklık Yasası uyarınca kurulan bir ortaklık firması olarak kuruldu.

daha sonra, Coffee Day Holdings Company Private Limited olarak 1956 Şirketler Yasası’nın IX. bölümüne göre yeniden yapılandırıldı.