30 yıllık veteriner ilk defa gördü

Kaynak: İHA

Mersin’in Silifke ilçesinde 3 ayaklı dünyaya gelen civciv görenleri hayrete düşürüyor. 30 yıllık veteriner bile "30 yıllık meslek hayatımda ilk defa gördüğüm bir durum" diye konuştu.

Göksu Mahallesi'nde evlerinin bahçesindeki kümeste tavuk ve horoz besleyen Ahmet Serin, kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan birinden çıkan civcivin üç ayaklı olduğunu fark etti. Serin, civcivin kuyruk kısmında üçüncü bir ayağının olmasından dolayı yaşamını sürdüremeyeceğini düşünerek veterinere getirdi.

Veteriner Hekim Lokman Eren, "20 gün önce vatandaşımız tavuğunu kuluçkaya yatırmış. Çıkan yavrular içerisinden bir tanesinin anormal olduğunu görmüş. Civcive yaptığımız muayenede bu oluşumun 3. bir ayak olduğunu tespit ettik" dedi.

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Eren "Diğer iki ayağı normal. Üçüncü ayak yaşam kalitesini düşürmektedir. Ayağın omurga ve iskelet yapısıyla ilgili bir bağı bulunmamaktadır. Deri üzerinde bir ayak oluşumu olmuştur. Bunu da civciv biraz büyüdükten sonra operasyonla oradan alacağız. Böylelikle civcivimiz sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

Çok nadir yaşanan bir olay olduğuna da değinen Eren, "Genetik bir durum. 30 yıllık meslek hayatımda ilk defa gördüğüm bir durum" diye konuştu.

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