3000 TL yolu açıldı. Kuyumcuya giden şaşıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
3000 TL yolu açıldı. Kuyumcuya giden şaşıyor

Gram altın yatırımcılarının beklediği yükseliş hareketlerine başladı. Bugün gün içerisinde Kapalıçarşı altın fiyatlarına bakanlar ekranlara bakakaldı. Nedeni ise gram altının bir kere daha rekor kırması oldu. İşte 19 Ağustos tarihli altın fiyatları….

Altın rekorları alt üst etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı rekorla kapatan gram altın yeni haftaya da rekorla başladı. Dolar kurunun da yükseliş rüzgârını arkasına alan gram altın 2 bin 756 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu egale etti.

Altın, fiyatlarında belirleyici bir noktada olan ABD merkez bankası FED’in atacağı bir sonraki adımlara odaklanmış durumda. Eylül ayından itibaren FED’in faizleri indireceği yönündeki beklentiler sonrasında altın fiyatları yukarı yönlü çekilme yaşadı.

Bununla beraber Ortadoğu’da hali hazırdaki gerilim ile beraber altın fiyatlarının yönünün yukarı yönlü bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

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KAR SATIŞLARI BAŞLADI

Kapalıçarşı’da her dönemin yatırım aracı olarak görülen altının alım satımlarında hareketlilik yaşandı. Altın piyasası uzmanı olan Adnan Kapukaya rekor kıran altının yükselişinin bu haftada devam ettiğini, ve FED’in faiz indirimine gitme beklentilerinin olduğunu aktardı.

Bununla beraber enflasyondan korunmak isteyen vatandaşların ise altına yöneldiğini söyleyerek: Altındaki yükseliş de vatandaşların beklentisini karşılıyor. Şu anda Kapalıçarşı’da kar satışları da görülüyor. Vatandaşlar altın yatırımını uzun vade olarak değerlendirmeli, aynı zamanda işlemesiz altınların yatırım olarak tercih edilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hali hazırda Kapalıçarşı’daki altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 2 bin 749

Çeyrek Altın: 4 bin 485

Yarım Altın: 8 bin 960

Tam Altın: 17 bin 865

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