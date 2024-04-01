31 Mart seçimlerinin sonuçlarına itiraz süreci başladı. İşte son başvuru tarihi

Olağanüstü durumlarda yapılabilecek itirazlar, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’den başlayıp, 14 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Türkiye, dün yerel yönetim liderlerini belirlemek üzere oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, Demokrat Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1 ve İYİ Parti 1 belediye başkanlığı elde etti. Sandık kurullarının işlemlerine yönelik itiraz ve şikayetler için süreler, ilgili yasal düzenlemeler ve seçim takviminde belirtilmişti.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun uyarınca, sandık kurulu tutanaklarına ve kararlarına itirazlar yarın saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına yapılabilir. Bu itirazların, ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

İlçe seçim kurullarının aldığı kararlara itirazlar, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek ve bu itirazlar, il seçim kurulları tarafından 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar değerlendirilecektir. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı itirazlar, 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar YSK’ye yapılabilecektir.

Olağanüstü itirazlar, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’den itibaren 14 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar gerçekleştirilebilir.