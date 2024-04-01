31 Mart seçimlerinin sonuçlarına itiraz süreci başladı. İşte son başvuru tarihi

Kaynak: AA
31 Mart seçimlerinin sonuçlarına itiraz süreci başladı. İşte son başvuru tarihi
Yerel Seçimlerin sonuçlarına dair, ilçe seçim kurulları için itiraz süresi yarın saat 15.00’e kadar, il seçim kurulları için 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) için ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Olağanüstü durumlarda yapılabilecek itirazlar, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’den başlayıp, 14 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Türkiye, dün yerel yönetim liderlerini belirlemek üzere oy kullandı.

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Kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, Demokrat Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1 ve İYİ Parti 1 belediye başkanlığı elde etti. Sandık kurullarının işlemlerine yönelik itiraz ve şikayetler için süreler, ilgili yasal düzenlemeler ve seçim takviminde belirtilmişti.

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Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun uyarınca, sandık kurulu tutanaklarına ve kararlarına itirazlar yarın saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına yapılabilir. Bu itirazların, ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar sonuçlandırılması gerekmektedir.

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İlçe seçim kurullarının aldığı kararlara itirazlar, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek ve bu itirazlar, il seçim kurulları tarafından 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar değerlendirilecektir. İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı itirazlar, 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar YSK’ye yapılabilecektir.

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Olağanüstü itirazlar, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00’den itibaren 14 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar gerçekleştirilebilir.

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