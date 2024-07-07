31 yıl hapis cezası vardı. Kız arkadaşı ele verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
31 yıl hapis cezası vardı. Kız arkadaşı ele verdi

Kütahya’da hakkında 31 yıl hapis cezası verilen şahıs ekipler tarafından yakalandı.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün kız arkadaşı K.E. ile irtibat kurduğunu belirleyen ekipler, Meydan Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Ekipler tarafından adreste yakalanan N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Firari hükümlünün kasten yaralama, gasp, hırsızlık, görevli memura mukavemet, resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 63 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Son Haberler
Batshuayi'den Fenerbahçeliler'i çıldırtan itiraf Spor
Batshuayi'den Fenerbahçeliler'i çıldırtan itiraf
Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek Keşfet
Karıncalar hakkında 25 şaşırtıcı gerçek
İngilizlerin hayran kaldığı 3 Türk 'Ne yetenek ama' Spor
İngilizlerin hayran kaldığı 3 Türk 'Ne yetenek ama'
Asgari ücret zammı için Özgür Özel'den iddialı açıklama. 'Hiç merak etmeyin. Yakında olur' Gündem
Asgari ücret zammı için Özgür Özel'den iddialı açıklama. 'Hiç merak etmeyin. Yakında olur'
Samsun'da ışıkta duran otomobile çarptı. 2 yaralı Gündem
Samsun'da ışıkta duran otomobile çarptı. 2 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kırkpınar'da sıcağa dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı Gündem
Kırkpınar'da sıcağa dayanamayan pehlivan güreşirken bayıldı