31 yıl hapis cezası vardı. Kız arkadaşı ele verdi

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü N.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün kız arkadaşı K.E. ile irtibat kurduğunu belirleyen ekipler, Meydan Mahallesi'ndeki eve baskın yaptı. Ekipler tarafından adreste yakalanan N.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Firari hükümlünün kasten yaralama, gasp, hırsızlık, görevli memura mukavemet, resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan 63 kaydı bulunduğu öğrenildi.