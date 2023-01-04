﻿31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "fuhşa teşvik", "şantaj" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan E.Ç'nin Kocatepe Mahallesi'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda E.Ç'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (AA)
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