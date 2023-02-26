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32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması

Türkiye genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ekiplerinden oluşan 32 bin 783 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması başlatıldı.   

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:59
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32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması

32 bin 783 personelle asayiş ve narkotik uygulaması
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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin devamına yönelik suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde ulusal ve uluslararası güvenliğin sağlanması bakımından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla uygulama başlatıldı. 

Bu çerçevede Emniyet Genel Müdürlüğünden 15 bin 802, Jandarma Genel Komutanlığından 16 bin 255 ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 726 olmak üzere toplam 32 bin 783 personel katıldı. Ayrıca 369 dedektör köpeğinin kullanıldığı uygulama, 10 bin 61 farklı noktada gerçekleştiriliyor. 

Uygulama, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korg. Halis Zafer Koç ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tüma. Cengiz Fitoz tarafından  İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER'den yönetiliyor. (İHA)
                                         

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