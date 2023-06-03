32 bin adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyede

Samsun'da jandarma tarafından ele geçirilen 32 bin adet sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

32 bin adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyede

İHA’nın haberine göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.A.(23) adlı şahıs ile yabancı uyruklu C.Ö.'ye (31) ait ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 32 bin adet sentetik ecza hapla 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ö. gözaltına alındı. M.A.'nın ise yakalanmasına çalışılıyor.

Suriye uyruklu C.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ek gözaltı süresi verilen C.Ö. yeniden Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Soruşturma devam ediyor.

aw905607-02.jpg

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Selfie çekerken canından oldu Güncel
Selfie çekerken canından oldu
Arızası için altına girdiği TIR hareket edince öldü Güncel
Arızası için altına girdiği TIR hareket edince öldü
Drift atan sürücüye 20 bin lira ceza Yaşam
Drift atan sürücüye 20 bin lira ceza
Kuş besleyen kişiye para cezası Güncel
Kuş besleyen kişiye para cezası
Traktör devrildi baba öldü çocukları yaralandı Güncel
Traktör devrildi baba öldü çocukları yaralandı
Silahlı otopark kavgası Güncel
Silahlı otopark kavgası