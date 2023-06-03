32 bin adet uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyede

İHA’nın haberine göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu M.A.(23) adlı şahıs ile yabancı uyruklu C.Ö.'ye (31) ait ikamet ve iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 32 bin adet sentetik ecza hapla 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ö. gözaltına alındı. M.A.'nın ise yakalanmasına çalışılıyor.

Suriye uyruklu C.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ek gözaltı süresi verilen C.Ö. yeniden Canik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.