322 yıllık bira devi iflas etti! Köklü fabrika krizle sarsıldı

Saarbrücken, Almanya'da yer alan ve 322 yıl önce kurulan Bruch Bira Fabrikası, finansal zorluklar sebebiyle iflasını açıkladı. Şirketin CEO'su Lukas Bruch'un tüm çabalarına karşın, aile işletmesi ekonomik baskılar altında iflas etmek durumunda kaldı. Saarbrücken yerel mahkemesi, şirketin yönetimine bir iflas idarecisi atayarak müdahalede bulundu.

Küresel ekonomik kriz, pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşının ardından birçok işletmenin kapısına kilit vurmasına neden oldu. Bruch Bira Fabrikası'nın bu süreçte iflas etmesi, yaşanan ekonomik sıkıntıların bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Uzun süredir mali problemlerle mücadele eden şirket, daha önceden de merkez binasını elden çıkardı.

Lukas Bruch, yüzyıllarca ayakta kalan aile şirketini kurtarmak için yoğun bir mücadele verdi fakat başarılı olamadı. Saarbrücken yerel mahkemesi tarafından atanan iflas idarecisi Avukat Stephan Hainz, 15 Temmuz itibarıyla görevine başladı ve ilk iş olarak şirketin varlıklarını değerlendireceğini "Saarbrücker Zeitung" gazetesine açıkladı. 1702 yılında kurulan Bruch Bira Fabrikası, geçmişte iki kez iflas etmiş ve 2018 yılından itibaren artan vergi yükümlülükleri ve finansal zorluklarla boğuştu. Şirket, Saarbrücken'deki ana üretim tesisini ve 1900'den beri Bruch ailesinin merkezi olan eski bira fabrikasını satmak zorunda kaldı. Saarland bölgesinin geleneksel birası, 2023 yılında Rheinland-Pfalz bölgesine taşınarak üretimine devam etti.