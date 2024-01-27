329 TL olan tereyağı bir gecede 395 TL oldu. 'Nas Nas' diyerek ülke bu duruma getirildi, bilerek fakirleştirildi

Kaynak: Haber Merkezi
329 TL olan tereyağı bir gecede 395 TL oldu. 'Nas Nas' diyerek ülke bu duruma getirildi, bilerek fakirleştirildi
1 kilogram tereyağın fiyatının 329 liradan 395 liraya çıkarılması, sosyal medyada gündeme oturdu. Fiyat değişikliğinin 2 ay arayla yapıldığı görüldü.

Market ürünlerine yapılan zamlar, sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Bu kez, BİM’de tereyağına gelen zam, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Marketlerde en çok zamlanan ürünler arasında tereyağı, peynir süt olurken yoğurt fiyatı 70 lirayı buldu.

BİM’de satılan 1 kilo tereyağın fiyatı ise 395 lira oldu. 2 Kasım 2023’te yapılan fiyat değişikliğiyle 329 lira olan tereyağı, 26 Ocak’ta yapılan zamla birlikte 395 liraya yükseltildi. Böylelikle tereyağı fiyatı, 2 ayda 66 lira zamlanmış oldu.

KASIM AYININ ZAM ŞAMPİYONU OLMUŞTU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında zam şampiyonu tereyağ olmuş, fiyatı artışı yüzde 13,63 olmuştu. Tereyağını yüzde 11,94 ile konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 10,30 ile taze süt takip etmişti.

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