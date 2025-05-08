33 okulun öğrencileri Çocuk Şenliği'nde buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan "Çocuk Şenliği ve Piknik Etkinliği Yunusemre ilçesi Yunusemre Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında yer alan ağaçlık alanda yapıldı.

Etkinlik, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erdinç Balcı, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynel Mutlu ile Yunusemre ilçesinden 21 ve Şehzadeler İlçesindeki 12 ayrı ilkokuldan gelen yaklaşık 500 öğrenci, veliler ile okulların öğretmen ve idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Piknik havasında gerçekleştirilen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, beraberlerinde getirdikleri hasır, kilim, minderleri yerlere yayarak önce sabah kahvaltısı yaptı.

Etkinlikte konuşan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programlarımız çerçevesinde 105'inci yılı çocuklarımızla nasıl daha farklı kutlarız diye düşünürken şenlik düzenleyelim fikri çıktı. Şehrimizin güzel bir mahallesindeki yeşillik alanda ağaçların arasında çocuk oyunlarıyla piknik yaparak, eğlenerek yarışmalar düzenleyip, çocuklarımızla beraber koşup oynayarak bu bayramı kutlamak istedik. Ulusal egemenlik olmazsa olmazımız ve ulusal egemenliğin çocuklarımıza emanet edilmiş olması da geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan unsurlardan bir tanesi." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında oyun üniteleriyle yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla çeşitli yarışmaların düzenlendiğini ifade eden İl Müdürü Uğureli, "Yarışmalar kazanmak için değil keyif almak ve mutlu vakit geçirmek için olacak. Öğretmenlerimiz çocuklarımızla beraber yine eğlenecekler, mutlu olacaklar. Biz de onlara eşlik etmeye çalışacağız. Bir tarafta pamuklu şeker ikramı, bir tarafta mesir macunu yapımı, bir taraftan Kızılay'ın çocuklarımıza ikramları da olacak. Öğrencilerimiz, ip çekme ve çuval yarışından, balon patlatmaya kadar çeşitli eğlenceli oyunlar ile hoşça vakit geçirecekler. Çocuklarımızı bugün eğlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından illüzyon gösterisi gerçekleştirildi, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde oluşturulan alanda çeşitli oyunlar oynayan ilkokul öğrencileri hoşça vakit geçirdi.