338 yıllık dev şirket iflas etti. Türklerin vazgeçilmeziydi

Almanya’nın Güneyinde bulunan Krachenfels, 1686 yılından bu yana fırıncılık alanında faaliyet gösteren köklü bir zincirdir. Schwarzwald bölgesinde doğan bu fırın, taze ekmek, kızarmış simit ve geleneksel çavdar ekmeği ile ün kazanmıştır. Türklerin de vazgeçilmezleri arasında yer alan simit, Krachenfels’in sunduğu lezzetler arasında dikkat çekmektedir.

Krachenfels, yüksek enerji maliyetleri ve COVID-19 pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 24 Ekim tarihinde Villingen-Schwenningen Asliye Mahkemesi’ne başvuru yaparak iflas sürecini başlattı. Şirket, son dönemde 12 şubesini kapatarak yeniden yapılandırma sürecine girmişti. Şu an için toplamda 29 şubesi bulunmaktadır.

Artan enerji maliyetleri ve genel fiyat artışları, Krachenfels’in finansal durumunu zorlaştırdı. Yaz aylarında yapılan değerlendirmelerde, Villingen-Schwenningen, Trossingen ve St. Georgen gibi bölgelerde 12 şube kapatıldı. Şirket, bu dönemde süpermarketlerdeki fırın reyonlarıyla da hizmet vermekteydi.

Krachenfels’in CEO’su Georg Krachenfels, yayımladığı basın açıklamasında firmanın geleceği için umutlu olduğunu ifade etti. "Amacımız, Krachenfels fırınlarını geleceğe hazırlamak ve devam ettirmek," diyerek şirketin yeniden yapılandırma çabalarına dikkat çekti. Bu süreçte, Krachenfels’i kurtarma planlarının devreye alınması hedeflenmektedir.

Krachenfels’in çavdar ekmeği ve simitleri, geniş bir müşteri kitlesi tarafından sevilmektedir. Bu lezzetleri sevenler, firmanın yeniden toparlanarak ayakta kalmasını umut ediyor. Ancak, tüm zincirin kurtarılıp kurtarılamayacağı önümüzdeki aylarda belli olacak. Krachenfels, tarihine ve geleneğine bağlı kalarak, zorlu süreçleri aşmayı hedeflemektedir.