34 yaşındaki adamı arı öldürdü

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişi arkadaşına yardım etmek isterken, peteklerden çıkan bal arısı sokmasına bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

34 yaşındaki adamı arı öldürdü

İHA'nın haberine göre, Ali Öztürk (34) Of ilçesindeki Ağaçseven mahallesinde arkadaşının Erzurum'a götürülecek olan peteklerinin hazırlanmasına yardım etmek istedi.

Yardım etmek isterken bacağından bal arısı sokması sonucu fenalaşan Ali Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan müdahalede entübe edilen Öztürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ali Öztürk'ün cenazesinin yapılacak otopsi işleminin ardından yarın Hayrat ilçesindeki Güldüren mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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