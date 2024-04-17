35 bin gence ücretsiz Avrupa turu. Katılım şartları belli oldu

Avrupa’yı gezip görme hayali kuran binlerce genç, Avrupa’ya seyahat fırsatı yakaladı. AB Komisyonu, “DiscoverEU” programını başlatarak, aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da olduğu 35 bin genç için trenle ücretsiz Avrupa turu düzenleyeceğini duyurdu.

AVRUPA TURU 30 GÜN BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Gençler 1 Temmuz 2024 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında, tam 30 gün boyunca bu Avrupa turunu değerlendirebilecekler. Gençler gerçekleşecek programda seyahat ettikleri her ülkede toplu taşıma, kültürel etkinlikler, konaklama, yemek, spor ve diğer alanlarda 40 binden fazla indirimden yararlanacak.

6 SORULUK TESTİ DOĞRU CEVAPLAYAN GENÇLER KATILMAYA HAK KAZANACAK

Başvuru yapmak isteyen gençler, "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Adaylar altı soruluk bir testi başarıyla tamamladıktan sonra başvuru hakkı kazanacaklar. Eğer gençler, testi doğru cevaplayabilirse 35 bin genç ücretsiz Avrupa turuna çıkacak.

GENÇLER GİTMEK İSTEDİKLERİ ROTALARI KENDİ BELİRLEYECEK

Avrupa turuna katılma hakkı kazanan gençler, gitmek istedikleri rotaları tamamen kendileri belirleyebilecekler. Ayrıca, Yeni Avrupa Bauhaus ilkeleri çerçevesinde güzel, sürdürülebilir ve kapsayıcı şehir ve bölgeleri keşfetmek isteyenler için farklı güzergahlar da mevcut.

2018 tarihinde AB Komisyonu tarafından başlatılan DiscoverEU programına 1 milyondan genç tarafından başvuru yapıldı ve 284 bin ücretsiz seyahat kartı dağıtıldı. Bu program, gençlere Avrupa'yı keşfetme ve kültürel deneyimler yaşama fırsatı sunuyor.