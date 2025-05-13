35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanık TRT’de gülücükler saçtı

Kaynak: Haber Merkezi
35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan sanık TRT’de gülücükler saçtı

Kahramanmaraş’taki Manolya Sitesi’nin 6 Şubat depreminde yıkılmasıyla 35 kişi öldü; yargılanan MADO ortağı Atilla Kanbur’un TRT’de programa katılması kamuoyunda tepki topladı.

Kahramanmaraş’taki 6 Şubat depremlerinde yıkılan Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Facianın sorumluları arasında yer alan ve 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan MADO ortağı Atilla Kanbur’un TRT 1’de “Alişan ile Hayata Gülümse” programına konuk olması kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan Manolya Sitesi’nin A ve B blokları, 6 Şubat depremlerinde tamamen çöktü. Bu trajedide, binada yaşayan 35 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralı kurtuldu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, müteahhit ve statik fenni mesul Osman Polat Yalçın, MADO’nun sahibi ve Tarhanacı Kafe ortağı Atilla Kanbur, MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe ortağı Mehmet Sait Kanbur, Tarhanacı Kafe ortakları Ali Rıza Eren ve Mümtaz Eren ile Haşiroğlu Tarhana’nın sahibi Faruk Çiftaslan hakkında “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla dava açtı. Başsavcılık, bu kişiler için 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Bunun yanı sıra, başsavcılık, binanın inşa edildiği dönemde Kahramanmaraş Belediyesi’nin proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan ve inşaatın temel vize işlemlerinde gerekli izin ve onayları sağlayan imar işleri müdürü Fahri Yiğitoğlu ile imar işleri müdür yardımcısı Veli Çiftaslan hakkında “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iddianame hazırladı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Manolya Sitesi’nde 35 kişinin hayatını kaybettiği davada yargılanan Atilla Kanbur’un devlet televizyonu TRT’de konuk edilmesi, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, yargı süreci devam eden bir kişinin TRT ekranlarında yer almasına sert tepki gösterdi.

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